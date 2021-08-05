Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии

Триполи, 5 августа. Организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) удалось восстановить влияние в городах Сабрата и Аз-Завия. Об этом сообщает издание Sky News Arabia.

Член Комитета по обороне и национальной безопасности ливийского парламента Али ат-Тикбали на прошлой неделе рассказал о передвижениях экстремистов на западе страны. Боевики демонстрируют символику на улицах, а их молодые коллеги из Туниса проходят обучение под руководством террористов «Ансар аш-Шариа». Они чувствуют себя спокойно, поскольку находятся под защитой местных вооруженных формирований, связанных с другой запрещенной в РФ организацией «Братья-мусульмане»1.

Источники в службах безопасности на условиях анонимности подтвердили, что сказанное депутатом — правда. Экстремисты уже взяли под контроль Аз-Завию, и для этого колоссальных усилий не потребовалось.

Группировка Мухаммада Бахруна в последнее время борется с конкурентами за влияние в городе. Вооруженный конфликт не позволяет боевикам осуществлять былой контроль над регионом на должном уровне. По этой причине Бахрун пошел на сделку с ячейками «Исламского государства». Террористы временно заменяют бойцов в Аз-Завии, пока те воюют с соперниками.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов, Альгис Микульскис

В рамках сделки экстремисты обосновались в городе и получили разрешение на свободное перемещение в регионе. Кроме того, теперь им доступно современное оружие, которое Турция поставляет формированиям на западе Ливии.

Источники в правоохранительных ведомствах уверены, что Аз-Завия скоро превратится в базу для террористов, прибывших из Туниса. Граждане соседней республики уже стремятся в район для прохождения специальной подготовки, чтобы в дальнейшем вернуться на родину и вести подрывную деятельность в поддержку «Братьев-мусульман».

Один из очевидцев происходящего в городе сообщил корреспонденту Sky News Arabia, что наблюдаются ужасные условия безопасности из-за боевых действий между группировками. По его словам, десятки снарядов ежедневно падают на жилые кварталы, что приводит к гибели мирных граждан.

Федеральное агентство новостей /

Горожанин заметил, что на фоне этих столкновений совсем недавно стали появляться признаки присутствия «Исламского государства». Он видел на улицах автомобили террористов и людей с черными флагами.

Другая жительница Аз-Завии поделилась в беседе с журналистами страхами по поводу нынешней ситуации. Происходящее, по ее словам, настолько пугает, что народ не покидает своих домов, как только солнце заходит за горизонт.

«Действительно, мы собственными глазами видели автомобили с черными флагами, которые передвигались по жилым кварталам. Люди недавно слышали об авариях, совершенных этими транспортными средствами. Также ходят слухи, что они контролируют тюрьму, в которой находятся некоторые жители города», — добавила девушка.

Опасения ливийцев не преувеличены. В последнее время все чаще появляются сообщения об обнаружении ячеек ИГ1 на юго-западе страны и укреплении их позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.