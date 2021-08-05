Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 22:37
22:22
Общество
Видео с ребенком в луже под дождем заинтересовало новгородских прокуроров
22:21
Политика
Киев обеспечит безопасность голосования россиян на выборах в Госдуму
22:21
Ливия
Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
22:20
Африка
Нападение боевиков в Республике Чад унесло жизни 28 военнослужащих
22:17
Африка
Боевики атаковали несколько городов в Нигерии и убили десятки мирных жителей
22:11
Африка
Русское золото и ганская бронза: спортсмены поздравили друг друга с победой
22:08
Африка
Вторая сессия Экономического и Социального Совета открылась в ЦАР
22:00
ФАН-ТВ
Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати
22:00
Общество
Эксперт назвал причины захвата украинского кабмина бывшим «ветераном АТО»
21:55
Судан
Суданские врачи объявили двухдневную забастовку
Все новости

Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
Ливия
Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 5 августа. Организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) удалось восстановить влияние в городах Сабрата и Аз-Завия. Об этом сообщает издание Sky News Arabia.

Член Комитета по обороне и национальной безопасности ливийского парламента Али ат-Тикбали на прошлой неделе рассказал о передвижениях экстремистов на западе страны. Боевики демонстрируют символику на улицах, а их молодые коллеги из Туниса проходят обучение под руководством террористов «Ансар аш-Шариа». Они чувствуют себя спокойно, поскольку находятся под защитой местных вооруженных формирований, связанных с другой запрещенной в РФ организацией «Братья-мусульмане»1.

Источники в службах безопасности на условиях анонимности подтвердили, что сказанное депутатом — правда. Экстремисты уже взяли под контроль Аз-Завию, и для этого колоссальных усилий не потребовалось.

Группировка Мухаммада Бахруна в последнее время борется с конкурентами за влияние в городе. Вооруженный конфликт не позволяет боевикам осуществлять былой контроль над регионом на должном уровне. По этой причине Бахрун пошел на сделку с ячейками «Исламского государства». Террористы временно заменяют бойцов в Аз-Завии, пока те воюют с соперниками.

Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов, Альгис Микульскис

В рамках сделки экстремисты обосновались в городе и получили разрешение на свободное перемещение в регионе. Кроме того, теперь им доступно современное оружие, которое Турция поставляет формированиям на западе Ливии.

Источники в правоохранительных ведомствах уверены, что Аз-Завия скоро превратится в базу для террористов, прибывших из Туниса. Граждане соседней республики уже стремятся в район для прохождения специальной подготовки, чтобы в дальнейшем вернуться на родину и вести подрывную деятельность в поддержку «Братьев-мусульман».

Один из очевидцев происходящего в городе сообщил корреспонденту Sky News Arabia, что наблюдаются ужасные условия безопасности из-за боевых действий между группировками. По его словам, десятки снарядов ежедневно падают на жилые кварталы, что приводит к гибели мирных граждан.

Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Горожанин заметил, что на фоне этих столкновений совсем недавно стали появляться признаки присутствия «Исламского государства». Он видел на улицах автомобили террористов и людей с черными флагами.

Другая жительница Аз-Завии поделилась в беседе с журналистами страхами по поводу нынешней ситуации. Происходящее, по ее словам, настолько пугает, что народ не покидает своих домов, как только солнце заходит за горизонт.

«Действительно, мы собственными глазами видели автомобили с черными флагами, которые передвигались по жилым кварталам. Люди недавно слышали об авариях, совершенных этими транспортными средствами. Также ходят слухи, что они контролируют тюрьму, в которой находятся некоторые жители города», — добавила девушка.

Опасения ливийцев не преувеличены. В последнее время все чаще появляются сообщения об обнаружении ячеек ИГ1 на юго-западе страны и укреплении их позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
иг ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru