Попова: коллективного иммунитета к COVID-19 нужно добиться как можно быстрее

Москва, 5 августа. Массовый иммунитет должен сформироваться в России максимально быстро, желательно к 1 сентября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но наблюдается устойчивое снижение ежедневных уровней заболеваемости. Нынешний уровень коллективного иммунитета пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса, отметила Попова в эфире «России-1».

«Начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в России. Мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что вирус больше не имеет возможности уиркулировать... Правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро. Хорошо бы к 1 сентября», — заявила глава Роспотребнадзора.

Сегодня в России около 70% человек в 14 регионах страны привились хотя бы одним компонентом вакцины против коронавируса. В этих субъектах наблюдается снижение заболеваемости, добавила Попова.

Если в образовательных заведениях будут соблюдаться необходимые правила, то эпидемиологическая ситуация не должна стать хуже. Учеба по всей стране пройдет в очном формате, поделилась надеждой глава Роспотребнадзора Анна Попова.