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Первую советскую АПЛ «Ленинский комсомол» доставят в Кронштадт на плавдоке «Свияга»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 21:22
Армия
Первую советскую АПЛ «Ленинский комсомол» доставят в Кронштадт на плавдоке «Свияга»
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 5 августа. Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» будет доставлена к Музею военно-морской славы в Кронштадте с помощью плавающего дока «Свияга».

Переход «Свияги» из Североморска в Кронштадт с первой советской атомной субмариной может занять до двух недель, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российском ОПК.

«Сейчас идет операция по вводу подлодки в док. Межфлотский переход будет осуществляться по Беломоро-Балтийскому каналу», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно о двухдневных учениях ВМФ РФ и ВМС Индии в акватории Балтийского моря с отработкой зенитных стрельб, операций снабжения и действий вертолетов морской авиации.

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вмф кронштадт апл
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