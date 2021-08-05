Первую советскую АПЛ «Ленинский комсомол» доставят в Кронштадт на плавдоке «Свияга»

Москва, 5 августа. Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» будет доставлена к Музею военно-морской славы в Кронштадте с помощью плавающего дока «Свияга».

Переход «Свияги» из Североморска в Кронштадт с первой советской атомной субмариной может занять до двух недель, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российском ОПК.

«Сейчас идет операция по вводу подлодки в док. Межфлотский переход будет осуществляться по Беломоро-Балтийскому каналу», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно о двухдневных учениях ВМФ РФ и ВМС Индии в акватории Балтийского моря с отработкой зенитных стрельб, операций снабжения и действий вертолетов морской авиации.