Стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал «В ритме жизни» на второй сезон

Лос-Анджелес, 5 августа. Сериал «В ритме жизни» в с актрисой Роуз Бирн в главной роли продлили на второй сезон. Проект выходит на стриминговом сервисе Apple TV+.

О продлении сериала узнало издание The Hollywood Reporter. Новость поступила до выхода финального эпизода первого сезона, который покажут 6 августа.

«Мы были взволнованы тем, как зрители во всем мире влюбляются в это шоу», — отметили в Apple TV+.

Действие «В ритме жизни» происходит в Сан-Диего в 1980-е годы. Бирн играет в сериале уставшую домохозяйку с низкой самооценкой. Героиня находит отдушину в аэробике. Однажды она снимает свою тренировку на камеру и становится знаменитым инструктором.

Сервис Apple TV+ ранее назвал дату премьеры фантастического сериала «Основание». Высокобюджетное шоу выйдет на платформе осенью.