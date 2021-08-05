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Стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал «В ритме жизни» на второй сезон
Общество
Стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал «В ритме жизни» на второй сезон
Кадр из сериала «В ритме жизни»

Лос-Анджелес, 5 августа. Сериал «В ритме жизни» в с актрисой Роуз Бирн в главной роли продлили на второй сезон. Проект выходит на стриминговом сервисе Apple TV+.

О продлении сериала узнало издание The Hollywood Reporter. Новость поступила до выхода финального эпизода первого сезона, который покажут 6 августа.

«Мы были взволнованы тем, как зрители во всем мире влюбляются в это шоу», — отметили в Apple TV+.

Действие «В ритме жизни» происходит в Сан-Диего в 1980-е годы. Бирн играет в сериале уставшую домохозяйку с низкой самооценкой. Героиня находит отдушину в аэробике. Однажды она снимает свою тренировку на камеру и становится знаменитым инструктором.

Сервис Apple TV+ ранее назвал дату премьеры фантастического сериала «Основание». Высокобюджетное шоу выйдет на платформе осенью.

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apple сериал в ритме жизни
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