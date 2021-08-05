Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для борьбы с пожаром в заповеднике Мордовии

Москва, 5 августа. Российское оборонное ведомство направило Ил-76 со спецоборудованием на борьбу с пожаром на территории Мордовского государственного природного заповедника.

Согласно информации в Министерстве обороны РФ, самолет военно-транспортной авиации направлен для оказания помощи в тушении пожара по решению главы российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Летчики военно-транспортной авиации, задействованные в тушении пожара, прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач», — отметили в министерстве.

Известно, что площадь пожара на территории заповедника из-за жары и отсутствия осадков выросла до 850 га. По данным МЧС России, информация о задымлении в регионе поступила 3 августа.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича за сутки увеличилась в 17 раз. Со стихией борются 417 человек.