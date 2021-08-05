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Корабли Балфлота отработали электронные пуски ракет «Калибр» в ходе учений
Армия
Корабли Балфлота отработали электронные пуски ракет «Калибр» в ходе учений
Пресс-служба Балтийского флота

Калининград, 5 августа. Учебные тренировки кораблей Балтийского флота с имитацией ракетных пусков состоялись на морских полигонах, сообщили представители флотской пресс-службы.

Стрельбы выполнялись с использованием комплексов «Калибр-НК», отмечается в опубликованном релизе.

«Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Советск» и «Мытищи» успешно выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника», — сообщили представители Балтфлота.

Все цели в ходе учений были успешно поражены. Кроме того, экипажи «Советска» и «Мытищ» отработали отражение налета авиации условного противника с помощью штатных зенитных средств, заявили в пресс-службе Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты Северного флота отразили высадку «вражеского» десанта во время учений в районе Мурманска.

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