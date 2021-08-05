Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 22:36
22:22
Общество
Видео с ребенком в луже под дождем заинтересовало новгородских прокуроров
22:21
Политика
Киев обеспечит безопасность голосования россиян на выборах в Госдуму
22:21
Ливия
Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
22:20
Африка
Нападение боевиков в Республике Чад унесло жизни 28 военнослужащих
22:17
Африка
Боевики атаковали несколько городов в Нигерии и убили десятки мирных жителей
22:11
Африка
Русское золото и ганская бронза: спортсмены поздравили друг друга с победой
22:08
Африка
Вторая сессия Экономического и Социального Совета открылась в ЦАР
22:00
ФАН-ТВ
Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати
22:00
Общество
Эксперт назвал причины захвата украинского кабмина бывшим «ветераном АТО»
21:55
Судан
Суданские врачи объявили двухдневную забастовку
Все новости

Бойцы ВДВ испытали новый навигатор для приземлений от Ростеха
Армия
Бойцы ВДВ испытали новый навигатор для приземлений от Ростеха
function.mil.ru

Москва, 5 августа. ВДВ провели испытания комплекса навигации для приземлений в любых условиях, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Проверка в Воздушно-десантных войсках подтвердила эффективность устройства от инженеров КРЭТ (входит в Ростех). В качестве основы для прибора выступает цифровой планшет, который крепится к груди бойца на специальном подвесе. Во время полета военнослужащий всегда видит экран. Десантник способен автоматически рассчитать параметры приземления после внесения целевых координат.

Основной задачей при разработке являлось повышение точности приземления даже в условиях плохой видимости и ночью. Новинка может быть применена не только в ВДВ, но и в МЧС и Авиалесохране, передает РИА Новости.

Команда ВДВ ранее одержала победу на всеармейском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо». Подразделение десантников смогло показать наилучшие результаты, набрав максимальное количество баллов по всем дисциплинам.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Бойцы ВДВ испытали новый навигатор для приземлений от Ростеха
вдв ростех навигатор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru