Бойцы ВДВ испытали новый навигатор для приземлений от Ростеха

Москва, 5 августа. ВДВ провели испытания комплекса навигации для приземлений в любых условиях, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Проверка в Воздушно-десантных войсках подтвердила эффективность устройства от инженеров КРЭТ (входит в Ростех). В качестве основы для прибора выступает цифровой планшет, который крепится к груди бойца на специальном подвесе. Во время полета военнослужащий всегда видит экран. Десантник способен автоматически рассчитать параметры приземления после внесения целевых координат.

Основной задачей при разработке являлось повышение точности приземления даже в условиях плохой видимости и ночью. Новинка может быть применена не только в ВДВ, но и в МЧС и Авиалесохране, передает РИА Новости.

Команда ВДВ ранее одержала победу на всеармейском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо». Подразделение десантников смогло показать наилучшие результаты, набрав максимальное количество баллов по всем дисциплинам.