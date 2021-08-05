Попова понадеялась на начало учебного года без COVID-ограничений в России

Москва, 5 августа. Эпидемиологическая обстановка не должна ухудшиться в случае соблюдения в образовательных учреждениях необходимых правил. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она надеется, что 1 сентября в этом году пройдет в очном формате по всей России. Это возможно только при реализации мер по профилактике и борьбе с COVID-19, передает телеканал «Россия-1».

«Но если мы будем соблюдать все правила и если те ограничения, которые сегодня по необходимости введены, будут тщательно соблюдаться, то будут доведены до того момента, когда отмена их будет уже совершенно безопасна», — добавила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести».

Она ранее заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России. Первостепенной задачей старны сейчас является вакцинация населения от COVID-19.