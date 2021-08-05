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Истребители Северного флота начали перелет к комплексу НИТКА в Крыму
Армия
Истребители Северного флота начали перелет к комплексу НИТКА в Крыму
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 5 августа. Палубные истребители Северного флота совершают дальний перелет в Крым для учений на наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА близ города Саки.

В перелете участвуют самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в российском ОПК.

«Сегодня три истребителя Су-33 и один Су-25УТГ… начали перелет на комплекс НИТКА, расположенный в крымских Саках. Им предстоит сделать одну промежуточную посадку», — заявил собеседник агентства.

По его данным, прибытие всех четырех истребителей в Крым ожидается 5 либо 6 августа.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал причины активности авиации ВКС РФ в Арктическом регионе, которая полностью соответствует нормам международного права и защите национальных интересов РФ.

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су-33 авиация нитка
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