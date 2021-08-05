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В Китае рассказали, как попытка отомстить РФ привела ВМС Британии к очередному фиаско
Армия
В Китае рассказали, как попытка отомстить РФ привела ВМС Британии к очередному фиаско
wikipedia.org  /  L(Phot) Des Wade/MOD/OGL v1.0

Пекин, 5 августа. ВМС Великобритании поплатились очередным фиаско, попытавшись отомстить России за неудавшуюся провокацию у берегов Крыма. Об этом сообщили аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты отметили, что Лондон попытался отыграться за инцидент с эсминцем HMS Defender в Черном море. Британским военным удалось узнать, что несколько российских атомных подлодок покинули свои базы и направились в Северную Атлантику. После этого Британия и НАТО стянули крупные силы в регион и приступили к поиску субмарин ВМФ РФ. Однако российские подлодки бесследно исчезли, в результате чего Лондон потерпел очередное фиаско, передает «ПолитРоссия».

«Подлодки Северного флота РФ уклонились от НАТО, и их исчезновение порядком напугало британских военных», — говорится в публикации.

Китайские аналитики предположили, что в маневрах были задействованы подлодки ВМФ РФ класса «Борей». Они отличаются низким уровнем шума и обладают смертоносным вооружением. Неудивительно, что их исчезновение напугало британских военных.

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ у побережья Крыма. Российские военные предупредили экипаж эсминца о готовности применить оружие, однако реакции со стороны британцев не последовало. Позднее сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, после чего британский корабль спешно покинул территориальные воды России.

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россия великобритания defender
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