Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 22:36
22:22
Общество
Видео с ребенком в луже под дождем заинтересовало новгородских прокуроров
22:21
Политика
Киев обеспечит безопасность голосования россиян на выборах в Госдуму
22:21
Ливия
Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
22:20
Африка
Нападение боевиков в Республике Чад унесло жизни 28 военнослужащих
22:17
Африка
Боевики атаковали несколько городов в Нигерии и убили десятки мирных жителей
22:11
Африка
Русское золото и ганская бронза: спортсмены поздравили друг друга с победой
22:08
Африка
Вторая сессия Экономического и Социального Совета открылась в ЦАР
22:00
ФАН-ТВ
Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати
22:00
Общество
Эксперт назвал причины захвата украинского кабмина бывшим «ветераном АТО»
21:55
Судан
Суданские врачи объявили двухдневную забастовку
Все новости

Патриотизм и самопожертвование: озвучены политические взгляды Пригожина

  /   Обновлено: 05 августа 2021 21:50
Общество
Патриотизм и самопожертвование: озвучены политические взгляды Пригожина
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 5 августа. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин никогда не имел политических амбиций. Об этом в ответ на вопрос журналиста Daily Storm заявила пресс-служба компании «Конкорд».

Корреспондент Daily Storm попросил Пригожина ответить на вопросы в связи с его участием в общественно-политической жизни. Журналист спросил, рассматривал ли бизнесмен варианты участия в выборной кампании этого года в Государственную думу или в выборах регионального уровня.

Ответ на вопрос предоставила пресс-служба «Конкорда». По данным компании, Евгений Пригожин никогда не собирался становиться депутатом любого из уровней.

«Однако он разделяет такие политические взгляды, как патриотизм и самопожертвование во имя процветания России. И считает, что сегодня такие люди есть в нашей стране в рядах всех политических партий», — говорится в заявлении.

Недавно Пригожин озвучил свою позицию по поводу процедуры проведения выборов. По его словам, любое голосование должно быть честным, открытым и прозрачным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Патриотизм и самопожертвование: озвучены политические взгляды Пригожина
выборы пригожин конкорд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru