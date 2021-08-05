Патриотизм и самопожертвование: озвучены политические взгляды Пригожина

Санкт-Петербург, 5 августа. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин никогда не имел политических амбиций. Об этом в ответ на вопрос журналиста Daily Storm заявила пресс-служба компании «Конкорд».

Корреспондент Daily Storm попросил Пригожина ответить на вопросы в связи с его участием в общественно-политической жизни. Журналист спросил, рассматривал ли бизнесмен варианты участия в выборной кампании этого года в Государственную думу или в выборах регионального уровня.

Ответ на вопрос предоставила пресс-служба «Конкорда». По данным компании, Евгений Пригожин никогда не собирался становиться депутатом любого из уровней.

«Однако он разделяет такие политические взгляды, как патриотизм и самопожертвование во имя процветания России. И считает, что сегодня такие люди есть в нашей стране в рядах всех политических партий», — говорится в заявлении.

Недавно Пригожин озвучил свою позицию по поводу процедуры проведения выборов. По его словам, любое голосование должно быть честным, открытым и прозрачным.