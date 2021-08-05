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Курбана Омарова заподозрили в воссоединении с первой женой
Шоу-бизнес
Курбана Омарова заподозрили в воссоединении с первой женой
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 5 августа. Почти бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров спровоцировал слухи о воссоединении со своей первой супругой Аллой.

Предприниматель показал в Instagram Stories, как проводит день в компании бывшей жены. Оказалось, что экс-супруга сделала мужу Бородиной необычный подарок. Она преподнесла Омарову прыжок с парашютом в качестве презента.

Бизнесмен отправился в Коломну на автомобиле и взял бывшую жену с собой. Снимая видео на заправке, Омаров даже приобнял экс-супругу.

«Лайфхак, как избавиться от бывшего мужа — просто подари ему полет на парашюте», — пошутил предприниматель.

После этих кадров поклонники, обсудившие видео в Сети, заподозрили, что Омаров воссоединился с первой женой на фоне разрыва с Бородиной. У бизнесмена и его экс-супруги есть общий сын, который живет с матерью, но довольно часто проводит время с отцом.

Курбан Омаров женился на ведущей «Дома-2» в 2015 году, а вскоре после свадьбы на свет появилась их дочь Теона. О проблемах в звездной паре поклонники начали подозревать пару месяцев назад. Сначала Бородина и ее муж пытались скрыть грядущий развод, но затем все же подтвердили информацию о расставании.

Телеведущая и ее супруг не говорят, что стало причиной размолвки. При этом Бородина исключает возможность возобновления отношений с Омаровым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Курбана Омарова заподозрили в воссоединении с первой женой
бородина знаменитости омаров
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