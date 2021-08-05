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Герасимов и начальник узбекского генштаба возложили цветы к мемориалу жертвам ВОВ
Армия
Герасимов и начальник узбекского генштаба возложили цветы к мемориалу жертвам ВОВ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Ташкент, 5 августа. Главы российского и узбекского генштабов возложили цветы к мемориалу, посвященному жертвам Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ.

Возложение цветов состоялось у монумента «Ода стойкости», посвященного памяти Зульфии Закировой, пять сыновей которой отдали свои жизни, защищая Родину от нацистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Таким образом глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и начальник узбекского генштаба Шурхат Халмухамедов почтили память жертв одного из самых масштабных вооруженных конфликтов ХХ века.

Ранее Герасимов заявил о наличии общей цели у военнослужащих из России и Узбекистана. По его словам, войска обеих стран объединяет необходимость находиться в полной готовности к противодействию терроризму.

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россия великая отечественная война узбекистан генштаб герасимов мемориал халмухамедов
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