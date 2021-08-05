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Marvel выпустила шесть персонажных постеров блокбастера «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
Общество
Marvel выпустила шесть персонажных постеров блокбастера «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Лос-Анджелес, 5 августа. Студия Marvel в преддверии релиза нового блокбастера «Шан-Чи и Легенда десяти колец» решила подогреть интерес зрителей сначала трейлером, а затем шестью персонажными постерами.

Мировая премьера фильма запланирована на 3 сентября, поэтому Marvel развернула активную пиар-компанию блокбастера в Сети. Так, в официальном Twitter-аккаунте студии появились постеры к картине, которые подробнее знакомят зрителей с каждым из главных героев. «Шан-Чи и Легенда десяти колец» — это очередная экранизация серии комиксов вселенной Marvel. Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон, известный по драме «Стеклянный замок». Главные роли исполнили Тим Рот, Мишель Йео, Симу Лю, Аквафина и другие.

Сюжет разворачивается вокруг мастера боевых искусств Шан-Чи. Призраки прошлого заставляют главного героя сразиться с лидером таинственной и могущественной организации, которая хранит особые артефакты — десять колец.

Несколько дней назад Marvel выпустила новый трейлер к грядущему супергеройскому фильму. Судя по ролику, «Шан-Чи и Легенда десяти колец» порадует фанатов большим количеством экшен сцен.

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