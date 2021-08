Marvel выпустила шесть персонажных постеров блокбастера «Шан-Чи и Легенда десяти колец»

Лос-Анджелес, 5 августа. Студия Marvel в преддверии релиза нового блокбастера «Шан-Чи и Легенда десяти колец» решила подогреть интерес зрителей сначала трейлером, а затем шестью персонажными постерами.

Мировая премьера фильма запланирована на 3 сентября, поэтому Marvel развернула активную пиар-компанию блокбастера в Сети. Так, в официальном Twitter-аккаунте студии появились постеры к картине, которые подробнее знакомят зрителей с каждым из главных героев. «Шан-Чи и Легенда десяти колец» — это очередная экранизация серии комиксов вселенной Marvel. Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон, известный по драме «Стеклянный замок». Главные роли исполнили Тим Рот, Мишель Йео, Симу Лю, Аквафина и другие.

Check out the brand new character posters for Marvel Studios» #ShangChi and the Legend of the Ten Rings. Experience it in theaters September 3! pic.twitter.com/913tfb60mX