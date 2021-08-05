Генетики нашли причину тяжелого течения коронавируса у молодых пациентов

Москва, 5 августа. Особые мутации в одном из генов оказались виновниками летального исхода среди многих молодых людей с коронавирусом, выяснили ученые.

Чаще всего коронавирус протекает тяжело у людей с сахарным диабетом, тромбозом и другими сопутствующими заболеваниями, однако иногда смертельно опасные осложнения наблюдались у здоровых пациентов. Тяжелое течение заболевания у пациентов молодого возраста без хронических заболеваний долгое время вызывала озадаченность у врачей.

Причиной такого явления может оказаться особый рецептор toll-like в клетках организма. Эти белковые структуры способны распознавать патогены и распространять сигналы к защитным клеткам, чтобы те приступали к выработке цитокинов. Кроме того, соединения прикрепляются именно к X-хромосоме, поэтому мужчины хуже переносят заболевание.

Коронавирусная инфекция не влияет на состояние здоровья пациентов с гепатитом С, заявил инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Кроме того, улучшение лабораторной базы медучреждений на фоне пандемии позволило повысить качество диагностики недуга.