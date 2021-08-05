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Футболист Месси покинул клуб «Барселона»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 21:28
Спорт
Футболист Месси покинул клуб «Барселона»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Барселона, 5 августа. Аргентинский спортсмен Лионель Месси не станет подписывать новый контракт с футбольным клубом «Барселона» из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Срок последнего контракта Месси с «Барселоной» закончился 30 июня. Футбольный клуб не смог подписать новый договор с 34-летним спортсменом. Но договоренность уже достигнута, сообщили в пресс-службе команды.

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба не могут быть выполнены», — отмечается в письме «Барселоны».

Лионель Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру. Дебютировал в составе каталонской команды осенью 2004 года. На его счету шесть «Золотых мячей». Футболиста девять раз признавали лучшим игроком чемпионата Испании.

Футбольный клуб «Барселона» в начале августа сообщил о готовности снизить вдвое зарплату аргентинскому игроку Лионелю Месси. Срок действия нового контракта предполагался до 2026 года. Но на тот момент соглашение не было подписано.

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