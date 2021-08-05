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Гроссмейстер Сергей Карякин уступил польскому шахматисту в финале Кубка мира
Спорт
Гроссмейстер Сергей Карякин уступил польскому шахматисту в финале Кубка мира
Global Look Press  /  flickr.com/photos/grandchesstour

Сочи, 5 августа. Известный российский шахматист Сергей Карякин проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде в финальном матче Кубка мира, который проходил в Сочи.

Матч за первенство состоял из двух партий. Первая прошла 4 августа, Карякин и Дуда сыграли вничью. Вторая состоялась днем позже, россиянин не смог одолеть соперника. Оба гроссмейстера гарантировали себе участие в турнире претендентов 2022 года.

В полуфинале Кубка мира поляк обыграл действующего чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена, а Карякин оказался сильнее российского шахматиста Владимира Федосеева. В матче за третье место Федосеев проиграл норвежцу, передает «МИР 24».

Ранее шахматист из Ростовской области Андрей Есипенко выиграл бронзовую медаль на супертурнире, проходившем в Голландии. В соревновании участвовали 14 сильнейших гроссмейстеров мира. Однако 18-летний россиянин легко расправился со своими соперниками, включая чемпиона Магнуса Карлсена.

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