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Россия и КНР завершают подготовку к учениям с участием 13 тысяч военнослужащих
Армия
Россия и КНР завершают подготовку к учениям с участием 13 тысяч военнослужащих
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 августа. Российские военнослужащие завершают подготовку к масштабным учениям «Взаимодействие-2021», которые пройдут на территории Китая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры будут проходить с 9 по 13 августа на полигоне «Цинтунся» в Китае. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих, а также более 400 единиц вооружения и техники. Россия направила на учения военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, а также личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края. С китайской стороны в учениях задействованы представители сухопутных войск и ВВС.

В ведомстве также добавили, что в ближайшее время запланированы совместные практические тренировки отдельных эпизодов предстоящего учения с привлечением авиации обеих сторон.

Ранее сообщалось, что военные инженеры ЗВО впервые переправили пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» через реку. Для этого в ходе учений специалистами был собран паром из элементов понтонного парка ПП-2005М.

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