Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря

Москва, 5 августа. Минэкономразвития и Минфин России начнут совместную работу над предложениями по беспошлинному регулированию металлургии.

Правительство намерено отказаться от введения пошлин в отрасли, поэтому новый механизм должен быть разработан в ближайшее время. ТАСС передает комментарий министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«До 31 декабря, даже раньше, в августе — сентябре, мы вместе с Министерством финансов должны определиться и представить правительству предложения по изменению налоговой системы», — рассказал он.

Ведомства негативно оценили недавний опыт корректировки пошлин. Они оказались де-факто запретительными для чугуна, что сказалось на отрасли в целом. Это вызвало рост стоимости продукции обрабатывающих производств, ФАН освещал ситуацию на металлургическом рынке подробнее в своем материале.