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Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря
Экономика
Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря
Пресс-служба ПАО «Северсталь»

Москва, 5 августа. Минэкономразвития и Минфин России начнут совместную работу над предложениями по беспошлинному регулированию металлургии.

Правительство намерено отказаться от введения пошлин в отрасли, поэтому новый механизм должен быть разработан в ближайшее время. ТАСС передает комментарий министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«До 31 декабря, даже раньше, в августе — сентябре, мы вместе с Министерством финансов должны определиться и представить правительству предложения по изменению налоговой системы», — рассказал он.

Ведомства негативно оценили недавний опыт корректировки пошлин. Они оказались де-факто запретительными для чугуна, что сказалось на отрасли в целом. Это вызвало рост стоимости продукции обрабатывающих производств, ФАН освещал ситуацию на металлургическом рынке подробнее в своем материале.

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минфин налоги минэкономразвития решетников металлургия налогообложение
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