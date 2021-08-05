Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска

Владикавказ, 5 августа. Раненная в горах Северной Осетии альпинистка из Томска скончалась. В операции по спасению задействовали пять человек и две единицы техники.

Несчастный случай произошел на перевале Сталь Южный в Алагирском районе. Жительница Томска попала под камнепад. Она совершала восхождение с альпинистской группой.

Сотрудники МЧС выдвинулись на помощь потерпевшей. Они обнаружили ее мертвой. Женщина получила черепно-мозговую травму и погибла на месте происшествия. Тело альпинистки передадут сотрудникам правоохранительных органов. Спортсменке было 34 года.

Трагедия ранее произошла на карьере под Нижним Тагилом. Фотограф погибла, занимаясь любимым хобби. Она совершала погружение под воду с аквалангом.