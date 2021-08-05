Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon

Токио, 5 августа. Японский автопроизводитель Toyota прекращает с 2022 года сборку флагманского седана Avalon, следует из сообщения пресс-службы.

Представители бренда подчеркивают, что модель не уступает место преемнику, а навсегда уходит с рынка. Причиной стал постоянно снижающийся спрос на машину. Представительство компании, находящееся в США, уже разослало всем поставщикам комплектующих уведомление о прекращении сборки Toyota Avalon после 2022 модельного года.

Флагманский седан Avalon, выпуск которого начался 1994 году, сразу получил популярность за отличное сочетание комфорта, надежности, безопасности и технологичности. После снятия автомобиля с производства Toyota не станет прекращать техническое обслуживание Avalon и выпуск запасных частей.

Тем временем в России впервые запущен сервис по подбору машин со всего рынка. Он призван обеспечить клиентам удобную и безопасную покупку автомобиля.