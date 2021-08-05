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Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
pexels.com

Саратов, 5 августа. СК по Саратовской области проводит проверку по факту обнаружения тел двух женщин, которые находились в затонувшем автомобиле.

Сотрудники областной службы спасения извлекли затонувший ВАЗ-2112 из оросительного канала вблизи села Калининское Марксовского района. Внутри были обнаружены тела двух женщин.

Следственный комитет начал по данному факту проверку. Для установления точных причин смерти трупы были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих несовершеннолетних в Невинномысском канале.

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