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Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
tesla.com

Пекин, 5 августа. Американский автопроизводитель Tesla выпустил новую компактную модель для потребителей из КНР.

Tesla намеревалась сделать более дешевый электрокар, чем популярная Model 3. Новая разработка должна стать самой доступной из всей линейки бренда, пишет издание «Автоновости дня».

Компания изготовила первый прототип, и теперь одну из китайских фабрик будут переоборудовать под выпуск данной модели. Однако ее выход на рынок может затянуться до конца следующего года.

Название будущей машины пока не разглашается, несмотря на это, известна ее приблизительная стоимость — 25 тыс. долларов. Одновременно Tesla повышает стоимость других своих электромобилей, сообщал ФАН в своем материале.

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