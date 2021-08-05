Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей

Курск, 5 августа. В Курске следователи возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного местного УМВД. Мужчина подозревается в покушении на получение взятки посредством вымогательства.

Установлено, что оперативник в период с 29 июня по 25 сентября 2020 года узнал об уголовном деле по факту неуплаты налогов руководителем одного из предприятий. Мужчина решил использовать полученные сведения в корыстных целях.

Экс-полицейский встретился с бизнесменом и сообщил о наличии у него информации об еще одном несуществующем уголовном деле против него, которое также возбуждено за неуплату налогов. В обмен на бездействие злоумышленник потребовал взятку в размере 500 тысяч рублей. Однако предприниматель отказался и написал на него заявление.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

В Феодосии к заключению в колонии строгого режима приговорили трех мужчин, державших три дня в заложниках местную жительницу и вымогавших у нее 200 тысяч долларов. В качестве «альтернативы» они требовали переписать на них половину дома.