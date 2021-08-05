Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок

Европейские СМИ бьют тревогу: британские ВМС якобы обнаружили в Атлантическом океане огромное количество атомных российских подводных лодок, которые, находясь на большой глубине, «отрабатывают нанесение ракетных ударов» по странам Северо-Атлантического альянса.

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал ФАН, насколько правдивы утверждения британских военных экспертов об обнаружении нашего подводного флота.

«Отчасти страх Европы перед российскими подводными лодками можно назвать «шведским синдромом». Очень давно, во времена СССР, недалеко от Швеции наша старая дизельная подводная лодка в результате навигационной ошибки села на мель. Подобное случалось и у них. Но с той поры страны Балтики постоянно усиленно ищут русские субмарины. За прошедшие годы многое изменилось. Боевое дежурство сегодня в мировом океане несут наши современные атомные подводные лодки. В балтийских водах их немного», — пояснил офицер.

Эксперт напомнил, что мы живем в эпоху гибридных войн. Дандыкин заметил, что против нашей страны Запад постоянно осуществляет информационные атаки, шум в британских СМИ о «русской подводной угрозе» относится именно к этой области.

«Страны НАТО очень волнует, что наш подводный флот обновился. К примеру, на параде в Санкт-Петербурге в честь дня Военно-морского флота России был представлен новейший атомный подводный крейсер «Князь Олег», который, помимо современного оружия, имеет конструкцию, позволяющую двигаться бесшумно. На воду спущена многоцелевая атомная подводная лодка «Красноярск», это четвертый корабль проекта «Ясень-М», заложены еще несколько подводных крейсеров. Все это очень беспокоит Вашингтон и Лондон», — сообщил собеседник ФАН.

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Военный моряк добавил, что отставание от флота стран потенциального противника, которое возникло в девяностые годы, Россия успешно преодолела.

«Обновлены и дизель-электрические подводные лодки России, они несут вахту на Черном море и в Тихом океане. Две такие лодки нанесли высокоточные удары по террористам в Сирии крылатыми ракетами «Калибр». Спускаются на воду большие дизель-электрические подводные лодки VI поколения проекта 677 «Лада», которые усилят Северный морской флот и Балтийский флот России. Аналогов этих лодок нет ни у одной страны. В будущем эти корабли оснастят новейшим гиперзвуковым оружием», — рассказал капитан 1-го ранга.

По словам офицера ВМФ, США и их сателлиты во времена развала Советского Союза почивали на лаврах, но наше правительство и оборонный комплекс совершили подвиг. Он подчеркнул, что Россия сильна и имеет надежную защиту.

«В действительности Великобритания не может обнаружить наши современные подводные лодки, это вызывает у НАТО страх и злость. Даже российские субмарины Черноморского флота, которые не относятся к новейшей группе, не по зубам Британии. Во время учений Североатлантического альянса такая лодка успешно выполнила условную атаку британского авианосца и тут же ушла, оставив преследователей в растерянности», — уточнил военный эксперт.

Global Look Press / MOD Russia

По мнению Дандыкина, раздувание переполоха на Западе из-за мнимого обнаружения наших подводных лодок в Атлантике имеет также цель выбивания огромных денег из бюджета стран Европы и Америки на содержание военной машины.

«У России есть четыре равноудаленных флота, которые способны дать отпор агрессору. Мы не собираемся вторгаться в территориальные воды суверенных государств, как это сделал британский эсминец «Дефендер» у мыса Фиолент. Мы защищаем наши границы и нашу страну», — подвел итог моряк.

Дандыкин заключил, что специалистам из НАТО предстоит еще много переживаний: военно-морской флот Китая, дружественный России, растет как на дрожжах. Эксперт надеется, что США с союзниками рано или поздно смирятся с тем, что не являются «самыми великими в мире», успокоятся и перестанут истерить.

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