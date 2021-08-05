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Пол Маккартни призвал фанатов «быть крутыми» и вакцинироваться от коронавируса

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:51
Общество
Пол Маккартни призвал фанатов «быть крутыми» и вакцинироваться от коронавируса
Global Look Press  /  AdMedia

Лондон, 5 августа. Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни сделал прививку против COVID-19. В соцсетях он призвал своих фанатов «быть крутыми» и последовать его примеру.

Британский музыкант опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный в медицинском кабинете. В кадре 79-летнему Полу Маккартни делают инъекцию вакцины против коронавируса. Как сообщает «МИР24», участник «ливерпульской четверки» в прошлом году должен был дать несколько концертов в рамках своего тура Freshen Up. Однако концерты были отменены из-за пандемии.

«Будь крутым. Сделай прививку», — подписал снимок Маккартни.

Однако позицию Маккартни не разделяет другой британский певец и музыкант Эрик Клэптон. На днях артист заявил, что отказывается принимать участие в концертах и фестивалях, куда не пускают людей без прививки. Ярым противником вакцинации Клэптон стал после того, как сам сделал прививку против коронавируса. По его словам, последствия от препарата AstraZeneca были ужасающими. Музыкант из-за «катастрофической реакции» на вакцину в серьез опасался, что больше никогда не сможет выйти на сцену.

Специалисты называют вакцину единственной возможностью вернуться к привычной жизни без ограничений. Однако многими вакцинация воспринимается враждебно. Свою лепту в антипрививочные разговоры вносят и звезды шоу-бизнеса. ФАН подготовил материал, в котором собрал самые чудовищные заблуждения артистов о вакцине против COVID-19.

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здоровье вакцина маккартни коронавирус
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