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Кайфовать от себя: сексолог Миллер рассказала, как женщине встретить своего мужчину
Общество
Кайфовать от себя: сексолог Миллер рассказала, как женщине встретить своего мужчину
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Найти романтического партнера и построить с ним крепкие отношения мечтает, пожалуй, любая девушка. Однако сегодня мы нередко видим странный парадокс: красивой, умной и успешной женщине никак не удается наладить личную жизнь и связать себя с равноценным ей мужчиной. Почему так происходит и где кроется выход из ситуации, ФАН узнал у практикующего психолога и сексолога Александры Миллер.

Бояться одиночества и транслировать этот страх окружающим — заранее провальная идея. Не стоит из-за этого понижать свою планку, особенно если верите в принцип соответствия.

«Хоть и парадокс, казалось бы, но когда девушка перестанет искать, тогда и найдет [партнера]. Во-первых, у нас очень понижаются требования к мужчинам: более-менее какую-то работенку имеет — и ладно. А у девушки притязания другие, но социум на нее давит и говорит: «У тебя слишком много требований». И ты уже думаешь, что хоть плохонький, но ничего, зато отношения, хотя бы не буду одна», — сетует психолог.

Кайфовать от себя: сексолог Миллер рассказала, как женщине встретить своего мужчину
pixabay.com  / 

Чтобы такого плачевного сценария не случилось, женщине следует осознать свою внутреннюю силу и самодостаточность, однако и здесь нужно действовать без крайностей. Ведь еще одна ошибка многих современных женщин, уверяет Миллер, в том, что они стали проявлять инициативу в общении с мужчинами. Последних это, мягко говоря, отталкивает или заставляет чувствовать неприятную настороженность.

«Конечно, важна уверенность в себе, потому что, когда мужчина чувствует, что женщина в себе уверена, он будет бояться ее потерять. А в ином случае, когда она проявляет инициативу или нарочито пытается его как-то прикрутить к себе, все действует в точности наоборот. Те правила, которые существовали испокон веков, никто не отменял. Зря думают, что сейчас мир изменился и женщина должна завоевывать мужчину», — говорит Александра Миллер.

Кайфовать от себя: сексолог Миллер рассказала, как женщине встретить своего мужчину
freepik.com  / Designed by Freepik

В целом истина не нова: пылкое желание поскорее выскочить замуж, не особо важно, за кого, лишь бы выскочить, — очень чувствуется другим человеком и нисколько ему не льстит. В чем тогда секрет привлечения правильного мужчины в свою жизнь? Все просто — начать с себя.

«Женщина должна кайфовать от самой себя, она сама себя должна хотеть. Вот тогда она не будет обделена вниманием. Ей должно быть с собой интересно, и она должна сама от себя получать удовольствие, тогда и будет результат в виде шлейфа поклонников. <…> Это притягивает вообще всех людей, такую женщину хочется рассматривать не только мужчинам. Она приятна — манеры, разговор, жесты. Эта женственность, если ее прокачать, будет работать на вас», — подытоживает опытный психолог.

Ранее Александра Миллер рассказала читательницам, как правильно реагировать на мужские измены. По мнению эксперта, не стоит делать вид, будто ничего не произошло, наоборот: нужно дать понять виновнику, что ему придется загладить вину.

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