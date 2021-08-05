Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:06
21:01
Экономика
Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
20:56
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
20:55
Происшествия
Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей
20:53
Происшествия
Подросток утонул на глазах у сверстников в пруду под Пензой
20:53
Весь мир
Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
Все новости

Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
Весь мир
Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 5 августа. Рядовые центральноафриканцы поприветствовали инициативу по добровольному разоружению, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Как пишут сотрудники издания, жители ЦАР — мирный народ, однако в силу определенных обстоятельств некоторым гражданам пришлось взяться за оружие, которое явно не способствует урегулированию сложных вопросов.

«Нельзя продолжать жить по законам джунглей. Именно поэтому глава государства инициировал процедуру по добровольному разоружению в городах Банги, Бимбо и Бегуа. И в данном случае речь идет об ответственности наших соотечественников за становление мирной и безопасной страны. Молодые люди на нашей стороне, и многие одобрили эту инициативу», — уточнил генеральный директор полицейского департамента генерал-майор Зокуэ.

После вступления в должность руководителей центральноафриканской полиции и национальной жандармерии многим криминальным элементам и бывшим членам самообороны стало ясно, что наказание за преступную деятельность будет неотвратимым. Поэтому владельцы огнестрельного оружия быстро поняли, что его нужно либо закапывать в землю, либо серьезно прятать.

«Речь идет о доверии полиции и жандармерии, потому что нельзя быть патриотом, не доверяя тем, кто заботится о безопасности населения. Наша прекрасная страна, завещанная президентом-основателем Бартелеми Богандой, должна облачиться в свое благородное платье, но это не может быть сделано в насилии. Случаи ограблений были зарегистрированы по всей столице, которая тем не менее называется кокеткой. Что это за кокетливая женщина, убивающая собственных детей?» — задается вопросом директор Центрального управления по борьбе с бандитизмом полковник Армель Бараба.

Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
Федеральное агентство новостей  / 

По словам представителей Национальной жандармерии, добровольное разоружение приносит намного больше плодов, чем облавы и полицейские операции с обысками. Все, кто добровольно пришел и сдал огнестрельное оружие, будут учтены и зачислены в ряды армии ЦАР (FACA).

«Это хорошая инициатива, и она распространится на всю территорию страны, чтобы Центральноафриканская Республика восстановила мир и вернулась к спокойной жизни», — заключил управляющий национальной жандармерии генерал Ландри Ульрих Депо.

Ранее европейская миссия по подготовке вооруженных сил (European Union Training Mission) приступила к тренировкам батальона спецназа Центральноафриканской Республики.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
африка цар разоружение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru