Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны

Банги, 5 августа. Рядовые центральноафриканцы поприветствовали инициативу по добровольному разоружению, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Как пишут сотрудники издания, жители ЦАР — мирный народ, однако в силу определенных обстоятельств некоторым гражданам пришлось взяться за оружие, которое явно не способствует урегулированию сложных вопросов.

«Нельзя продолжать жить по законам джунглей. Именно поэтому глава государства инициировал процедуру по добровольному разоружению в городах Банги, Бимбо и Бегуа. И в данном случае речь идет об ответственности наших соотечественников за становление мирной и безопасной страны. Молодые люди на нашей стороне, и многие одобрили эту инициативу», — уточнил генеральный директор полицейского департамента генерал-майор Зокуэ.

После вступления в должность руководителей центральноафриканской полиции и национальной жандармерии многим криминальным элементам и бывшим членам самообороны стало ясно, что наказание за преступную деятельность будет неотвратимым. Поэтому владельцы огнестрельного оружия быстро поняли, что его нужно либо закапывать в землю, либо серьезно прятать.

«Речь идет о доверии полиции и жандармерии, потому что нельзя быть патриотом, не доверяя тем, кто заботится о безопасности населения. Наша прекрасная страна, завещанная президентом-основателем Бартелеми Богандой, должна облачиться в свое благородное платье, но это не может быть сделано в насилии. Случаи ограблений были зарегистрированы по всей столице, которая тем не менее называется кокеткой. Что это за кокетливая женщина, убивающая собственных детей?» — задается вопросом директор Центрального управления по борьбе с бандитизмом полковник Армель Бараба.

Федеральное агентство новостей /

По словам представителей Национальной жандармерии, добровольное разоружение приносит намного больше плодов, чем облавы и полицейские операции с обысками. Все, кто добровольно пришел и сдал огнестрельное оружие, будут учтены и зачислены в ряды армии ЦАР (FACA).

«Это хорошая инициатива, и она распространится на всю территорию страны, чтобы Центральноафриканская Республика восстановила мир и вернулась к спокойной жизни», — заключил управляющий национальной жандармерии генерал Ландри Ульрих Депо.

Ранее европейская миссия по подготовке вооруженных сил (European Union Training Mission) приступила к тренировкам батальона спецназа Центральноафриканской Республики.