Использование смартфона по утрам грозит проблемами с психикой

Стокгольм, 5 августа. Чрезмерное увлечение гаджетами может сыграть с человеком злую шутку. От частоты пользования смартфоном зависит состояние психики.

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции провели исследование, к которому предложили присоединиться добровольцам в возрасте от 20 до 24 лет. Специалисты наблюдали за их самочувствием в течение полугода. Ученые пришли к выводу, что нарушение сна, депрессия и постоянное чувство стресса могут быть связаны с использованием смартфона по утрам.

К аналогичному выводу шведские ученые пришли во время эксперимента с компьютером. Чрезмерное активное пользование таким устройством может спровоцировать проблемы со сном. К тому же частый «контакт» с компьютером усиливает стресс и снижает работоспособность.

Прививать культуру пользования гаджетами и социальными сетями нужно с детства, считают специалисты. Родители должны дать подросткам понимание о пользовании Всемирной паутиной, считает младший научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук.