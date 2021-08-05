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Непрекращающиеся пожары: как Турция продолжает бороться с огнем
Ближний Восток
Непрекращающиеся пожары: как Турция продолжает бороться с огнем
Global Look Press  /  Depo Photos / Keystone Press Agency

Двенадцать крупных лесных пожаров продолжают бушевать в пяти провинциях Турции, при этом за последние девять дней 180 возгораний локализованы в 38 провинциях страны. Такие данные приводит министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли в своем Twitter-аккаунте.

Непрекращающиеся пожары: как Турция продолжает бороться с огнем
Федеральное агентство новостей  / 

Провинция Анталья

Лесные пожары в районе Манавгат не прекращаются с 28 июля. Больше всего пострадал квартал Кызылдаг. Добровольцы, прибывшие в провинцию для участия в работах по тушению возгораний, с самого утра помогают бригадам пожарных.

По сообщениям местных СМИ, усиление бедствия зафиксировано в районе Гюндогмуш, в частности в кварталах Келеджик и Карабул. Сотни сотрудников экстренных служб находятся на месте бедствия, чтобы предотвратить распространение огня. Тушение пожаров в данном районе осложняется ветрами.

Провинция Айдын

Огонь в районе Караджасу был впервые зафиксирован 3 августа примерно в 18:30. Из-за сильного ветра пламя распространилось на гору Карынджалы. По словам губернатора провинции Айдын Хюсейина Аксоя, несколько домов пострадали в результате пожаров, которые нанесли ущерб 350 гектарам земли. В то же время чиновник успокоил граждан, что огонь не угрожает населенным пунктам. Тем не менее один из кварталов Караджасу был частично эвакуирован.

Провинция Денизли

Согласно заявлению администрации провинции Денизли, 4 августа пожарным удалось потушить огонь в районах Булдан и Талас. Однако Бекир Пакдемирли отметил, что в районе Гюней бедствие все еще продолжается.

Сообщается, что в борьбе с возгораниями принимает участие бригада из Азербайджана, состоящая из 100 человек.

Провинция Ыспарта

Пожары в районе Сютчюлер продолжаются уже четыре дня. Под пламя попал Национальный парк каньона Язылы. На месте бедствия развернуто большое количество пожарных автомобилей, в тушении принимают участие пять вертолетов.

Провинция Мугла

Тяжелая обстановка сложилась в провинции Мугла, где лесные пожары не прекращаются в семи районах. Местные жители активно помогают пожарным в их тушении, однако ситуация продолжает оставаться критической.

Из-за ветра 4 августа пламя достигло даже теплоэлектростанции в районе Милас. Персонал и местных жителей эвакуировали. Пожар около объекта продолжался примерно 11 часов, но не повредил здания и инфраструктуру ТЭЦ. Лишь небольшие пожары горели во дворе и вокруг комплекса.

Бекир Пакдемирли посетил станцию 5 апреля и заявил, что сейчас никакой угрозы для ТЭЦ и в ближайшее время объект начнет функционировать в прежнем режиме.

Кто виновник?

Власти республики и СМИ продолжают выдвигать разные догадки, связанные с причинами начала пожаров. Официальной версией катаклизма по-прежнему остается сильная жара и засуха, вызванная потеплением климата в мире.

Тем не менее допускались такие предположения, как последствия пикников и неаккуратное обращение отдыхающих с огнем. В медиа появлялась информация о задержании двух детей, которые жгли старые книги в лесу. А 31 июля был задержан подозреваемый, который мог быть причастен к поджогам.

Учитывая, что огонь распространился практически по всему средиземноморскому побережью Турции, едва ли можно говорить о том, что ЧП было вызвано деятельностью нескольких человек.

Газета Yeni Şafak 1 августа сообщила, что ответственность за пожары взяла на себя группировка «Дети огня», аффилированная с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Как отмечалось в заявлении организации, «турецкий режим» не понимает другого языка, поэтому только с помощью пожаров его можно «поставить на колени».

Тем не менее никаких доказательств причастности «Детей огня» к РПК нет. Действительно ли курдские радикалы опубликовали признание и правдиво ли оно — эти вопросы так и останутся открытыми.

Организация «Союз общин Курдистана» (KCK), в которую входит РПК, опровергла причастность к поджогам в Турции. В своем заявлении члены группировки возложили вину за пожары на руководство республики, раскритиковав его за неэкологичные действия по отношению к природе и попытке разжечь вражду против курдов.

«Сообщения о том, что лесные пожары были устроены курдами и РПК, являются абсолютной ложью и выдумкой в контексте особой войны», — заявили в KCK.

Расследование катастрофы продолжается, и доверять заявлениям политиков, СМИ и разным организаций пока не приходится.

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