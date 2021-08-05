Непрекращающиеся пожары: как Турция продолжает бороться с огнем

Двенадцать крупных лесных пожаров продолжают бушевать в пяти провинциях Турции, при этом за последние девять дней 180 возгораний локализованы в 38 провинциях страны. Такие данные приводит министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли в своем Twitter-аккаунте.

Федеральное агентство новостей /

Провинция Анталья

Лесные пожары в районе Манавгат не прекращаются с 28 июля. Больше всего пострадал квартал Кызылдаг. Добровольцы, прибывшие в провинцию для участия в работах по тушению возгораний, с самого утра помогают бригадам пожарных.

По сообщениям местных СМИ, усиление бедствия зафиксировано в районе Гюндогмуш, в частности в кварталах Келеджик и Карабул. Сотни сотрудников экстренных служб находятся на месте бедствия, чтобы предотвратить распространение огня. Тушение пожаров в данном районе осложняется ветрами.

Провинция Айдын

Огонь в районе Караджасу был впервые зафиксирован 3 августа примерно в 18:30. Из-за сильного ветра пламя распространилось на гору Карынджалы. По словам губернатора провинции Айдын Хюсейина Аксоя, несколько домов пострадали в результате пожаров, которые нанесли ущерб 350 гектарам земли. В то же время чиновник успокоил граждан, что огонь не угрожает населенным пунктам. Тем не менее один из кварталов Караджасу был частично эвакуирован.

???? Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3'üncü gününde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı bir mahalledeki bazı evler tahliye edildi.



????️ Vali Hüseyin Aksoy ise şu ana kadar 350 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi — milliyet.com.tr (@milliyet) August 5, 2021

Провинция Денизли

Согласно заявлению администрации провинции Денизли, 4 августа пожарным удалось потушить огонь в районах Булдан и Талас. Однако Бекир Пакдемирли отметил, что в районе Гюней бедствие все еще продолжается.

İLİMİZDE HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINDAKİ SON DURUM ⬇️https://t.co/3yXFTx9CEM pic.twitter.com/aYbX8inGbL — T.C.Denizli Valiliği | Aşı Gücümüze Güç Katar. (@DenizliValiligi) August 5, 2021

Сообщается, что в борьбе с возгораниями принимает участие бригада из Азербайджана, состоящая из 100 человек.

Bölge müdürlüğümüz sınırlarında devam eden orman yangınları için Kardeş Ülke Azerbaycan’dan destek geldi. 03.08.2021 tarihinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik yangın müdahale ekibi bölge müdürlüğümüze geldi. pic.twitter.com/mBAmVpC4WE — Denizli Orman Bölge Müdürlüğü (@denizliobm) August 4, 2021

Провинция Ыспарта

Пожары в районе Сютчюлер продолжаются уже четыре дня. Под пламя попал Национальный парк каньона Язылы. На месте бедствия развернуто большое количество пожарных автомобилей, в тушении принимают участие пять вертолетов.

Isparta Sütçüler’deki yangını 4’üncü gününde devam ediyor https://t.co/KQCQTqM94P — Sözcü (@gazetesozcu) August 5, 2021

Провинция Мугла

Тяжелая обстановка сложилась в провинции Мугла, где лесные пожары не прекращаются в семи районах. Местные жители активно помогают пожарным в их тушении, однако ситуация продолжает оставаться критической.

Из-за ветра 4 августа пламя достигло даже теплоэлектростанции в районе Милас. Персонал и местных жителей эвакуировали. Пожар около объекта продолжался примерно 11 часов, но не повредил здания и инфраструктуру ТЭЦ. Лишь небольшие пожары горели во дворе и вокруг комплекса.

Бекир Пакдемирли посетил станцию 5 апреля и заявил, что сейчас никакой угрозы для ТЭЦ и в ближайшее время объект начнет функционировать в прежнем режиме.

ALEVLER TERMİK SANTRALE SIÇRADI



Muğla Milas'ta rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler akşam saatlerinde termik santrali sardı. Bölgede korku dolu anlar yaşandı. Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler çıkarıldı. pic.twitter.com/b0J4I4R8Fp — 24 TV (@yirmidorttv) August 5, 2021

Кто виновник?

Власти республики и СМИ продолжают выдвигать разные догадки, связанные с причинами начала пожаров. Официальной версией катаклизма по-прежнему остается сильная жара и засуха, вызванная потеплением климата в мире.

Тем не менее допускались такие предположения, как последствия пикников и неаккуратное обращение отдыхающих с огнем. В медиа появлялась информация о задержании двух детей, которые жгли старые книги в лесу. А 31 июля был задержан подозреваемый, который мог быть причастен к поджогам.

Учитывая, что огонь распространился практически по всему средиземноморскому побережью Турции, едва ли можно говорить о том, что ЧП было вызвано деятельностью нескольких человек.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü "iki çocuk kitap yakmak isterken yangını başlatmış" diyor. İktidar trolleri ise bize gelip "PKK yaptı, niye diyemiyorsun!" diye şarlıyorlar. Nereden baksan ahlaksızlık, nereden baksan ahmakça! https://t.co/OOfDMKohbA — Murad Çobanoğlu (@muradcobanoglu) July 31, 2021

Газета Yeni Şafak 1 августа сообщила, что ответственность за пожары взяла на себя группировка «Дети огня», аффилированная с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Как отмечалось в заявлении организации, «турецкий режим» не понимает другого языка, поэтому только с помощью пожаров его можно «поставить на колени».

Тем не менее никаких доказательств причастности «Детей огня» к РПК нет. Действительно ли курдские радикалы опубликовали признание и правдиво ли оно — эти вопросы так и останутся открытыми.

Организация «Союз общин Курдистана» (KCK), в которую входит РПК, опровергла причастность к поджогам в Турции. В своем заявлении члены группировки возложили вину за пожары на руководство республики, раскритиковав его за неэкологичные действия по отношению к природе и попытке разжечь вражду против курдов.

«Сообщения о том, что лесные пожары были устроены курдами и РПК, являются абсолютной ложью и выдумкой в контексте особой войны», — заявили в KCK.

Расследование катастрофы продолжается, и доверять заявлениям политиков, СМИ и разным организаций пока не приходится.