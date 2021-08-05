Житель Волгограда передал заключенному конфеты с начинкой из сим-карт

Волгоград, 5 августа. Волгоградец пытался передать 52 сим-карты в карамельных конфетах. Его задержали и допросили.

Сотрудники надзорного ведомства в Волгоградской области обнаружили в одной из посылок, которую передали заключенному, 52 сим-карты, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Они были спрятаны в конфеты из карамели. Посылку с запрещенными предметами отправил 50-летний житель Волгограда. Специалисты пытаются выяснить, в каких целях заключенный собирался использовать сим-карты. На отправителя уже составили административный протокол. Ему предстоит выплатить крупный штраф. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем плеснувший кипятком в сотрудника ФСИН саратовский заключенный получил новый срок.