Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:06
21:05
Общество
Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
21:05
Армия
Россия и КНР завершают подготовку к учениям с участием 13 тысяч военнослужащих
21:01
Экономика
Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
20:56
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
20:55
Происшествия
Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей
Все новости

Житель Волгограда передал заключенному конфеты с начинкой из сим-карт
Происшествия
Житель Волгограда передал заключенному конфеты с начинкой из сим-карт
pixels.com  /  Asya Vlasova

Волгоград, 5 августа. Волгоградец пытался передать 52 сим-карты в карамельных конфетах. Его задержали и допросили.

Сотрудники надзорного ведомства в Волгоградской области обнаружили в одной из посылок, которую передали заключенному, 52 сим-карты, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Они были спрятаны в конфеты из карамели. Посылку с запрещенными предметами отправил 50-летний житель Волгограда. Специалисты пытаются выяснить, в каких целях заключенный собирался использовать сим-карты. На отправителя уже составили административный протокол. Ему предстоит выплатить крупный штраф. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем плеснувший кипятком в сотрудника ФСИН саратовский заключенный получил новый срок.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Волгограда передал заключенному конфеты с начинкой из сим-карт
волгоград тюрьма конфеты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru