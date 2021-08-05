Первые секунды взрыва звезды зафиксировали ученые

Канберра, 5 августа. Международная группа ученых сможет детально изучить взрыв звезды после фиксации первых секунд подобного явления.

Зафиксировать процесс удалось астрономам из Австралийского национального университета совместно с NASA и международной группой исследователей. Специалисты запечатлели первые моменты сверхновой, которые являются гибелью звезды из-за взрыва.

«Это первый случай, когда кому-либо удалось так подробно рассмотреть полную кривую охлаждения ударной волны любой сверхновой», — объяснили специалисты.

Открытие даст возможность получить данные, которые необходимы для определения других звезд, ставших сверхновыми. Специалисты уже провели сравнения с несколькими существующими моделями звезд.

Сообщалось, что систему навигации по звездам разработают эксперты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Датчики в будущем установят на Международной космической станции (МКС).