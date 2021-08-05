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Моряки Северного флота приступили к учениям в Баренцевом и Белом морях
Армия
Моряки Северного флота приступили к учениям в Баренцевом и Белом морях
wikipedia.org  /  Grigory Sysoev

Москва, 5 августа. Военнослужащие Северного флота РФ приступили к маневрам в акваториях Баренцева и Белого морей, сообщили представители СФ.

Морская ударная группа, включающая в себя корабли «Петр Великий» и «Рассвет», была сформирована моряками Северного флота в Баренцевом море в рамках проводимых учений, говорится в сообщении пресс-службы СФ. Они уточнили, что экипажи кораблей выполнили задачи по созданию районов ограничения доступа при поддержке истребителей и противолодочных самолетов.

«В акваториях Баренцева и Белого морей ряд тактических учений проводят экипажи кораблей соединений охраны водного района», — сообщили представители флота.

Ранее в Центральном военном округе рассказали о переброске четырех бомбардировщиков ВКС РФ Ту-22М3 к афганским рубежам для участия в учениях. Они будут задействованы в рамках совместных маневров ВС России, Узбекистана и Таджикистана, которые начались 5 августа.

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