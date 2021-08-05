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Авария на заводе «Газпром переработки» в ЯНАО снизила поставки газа в Европу
Экономика
Авария на заводе «Газпром переработки» в ЯНАО снизила поставки газа в Европу
gazprom.ru

Москва, 5 августа. Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» сократилась более чем в два раза из-за пожара на заводе «Газпром переработки» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В четверг на производстве по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем вспыхнул пожар. Он был локализован, вследствие происшествия никто не пострадал. Однако работы на объекте пришлось приостановить, конденсат перекрыли.

По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, в период с 18:00 до 19:00 по московскому времени прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал — Европа» упала до более миллиона кубометров в час. До этого промежутка времени в течение дня прокачка находилась на уровне чуть выше 2,1 млн кубометров в час.

Завод «Газпром переработки» является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в регионе.

Компания «Газпром» ранее снизила объемы прокачки ресурса по трубопроводу «Ямал — Европа», который через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, на 30-40%. Также холдинг снизил объемы закачки газа в крупные европейские подземные хранилища.

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газ янао Ямал — Европа Газпром переработка прокачка газа
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