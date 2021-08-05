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Судан
Суданские врачи объявили двухдневную забастовку
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Суданские врачи объявили двухдневную забастовку
Судан
Суданские врачи объявили двухдневную забастовку
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Ньяла, 5 августа. Врачи и медсестры устроили забастовку на западе Судана. Они требуют повышения заработной платы, особенно на фоне переработок в рамках борьбы с COVID-19.

Исполнительный директор отдела медицинского страхования в штате Южный Дарфур Мухаммад Абкар аль-Туниси подтвердил эту информацию. По его словам, персонал больницы в Ньяле действительно отказался работать, пока местные власти не отреагируют на их призывы.

Сотрудники медучреждения уже несколько месяцев выходят на улицу с просьбой увеличить оплату труда с 30 до 75 тысяч фунтов стерлингов (с 5 до 12 тыс. рублей), а также повысить штатных ассистентов до лаборантов. Однако правительство проигнорировало их требование. В результате они пошли на более решительные меры и объявили забастовку на 48 часов.

На этот раз слова персонала больницы услышаны. В ближайшие дни в Ньялу прибудет комиссия Национального федерального фонда медицинского страхования Судана. Специалисты проверят соблюдение прав врачей и медсестер со стороны руководства штата Южный Дарфур и рассмотрят требования митингующих.

В конце июня жители Хартума провели массовые демонстрации на центральных улицах столицы. Они указали правительству на ухудшающиеся экономические и социальные условия жизни, в частности, рост цен на продовольствие и снижение доходов.

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