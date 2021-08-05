Британские ученые доказали пользу умеренного потребления алкоголя для сердца

Лондон, 5 августа. Умеренное потребление алкоголя оказалось полезнее для сердца, чем полный отказ от него, выяснили британские ученые.

Исследователи использовали данные более 48 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями в своей научной работе. Употребление до 105 граммов алкоголя в неделю снижает риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые. Этой норме спиртного соответствуют пять полулитровых бутылок пива крепостью 4% или три банки напитка крепостью 7%, а также чуть больше бутылки вина крепостью 12%.

Риск возникновения болезней сердца у непьющих был таким же, как и у злоупотребляющих алкоголем, обратили особое внимание специалисты. Несмотря на положительное влияние спиртного на сердце, эти напитки по-прежнему остаются вредными для других органов, отметили ученые.

Люди, употребляющие одну бутылку пива в неделю, меньше других подвержены перелому костей, выяснили исследователи из Испании. Кроме того, напиток позволяет избежать нарушения регуляции глюкозы.