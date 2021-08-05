Сборная России по волейболу сыграет против Франции в финале Олимпиады

Токио, 5 августа. Национальная сборная России по волейболу в финале 32-х летних Олимпийских игр сыграет против команды Франции. Матч пройдет 7 августа в Токио.

Французы в рамках полуфинала Олимпиады без труда справились со сборной Аргентины, выиграв у южноамериканцев со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22). Подопечные Туомаса Саммелвуо, в свою очередь, сломили сопротивление команды Бразилии — 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Лучшим игроком в составе спортсменов, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, стал Максим Михайлов, записавший в свой актив 22 балла за результативность, передает «Вечерняя Москва». Егор Клюка и Иван Яковлев замкнули тройку лидеров по очкам, набрав 15 и 12 соответственно.

Ранее стало известно, что сборная России превзошла результат летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На предыдущих соревнованиях россиянам удалось завоевать 55 медалей. При этом на Играх в Токио российские спортсмены уже заработали 57 наград.