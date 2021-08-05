Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:05
21:05
Общество
Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
21:05
Армия
Россия и КНР завершают подготовку к учениям с участием 13 тысяч военнослужащих
21:01
Экономика
Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
20:56
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
20:55
Происшествия
Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей
Все новости

Последние данные говорят о замедлении темпов роста экономики России
Экономика
Последние данные говорят о замедлении темпов роста экономики России
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 5 августа. Восстановительный рост отечественной экономики стал замедляться, полагают в Министерстве экономического развития (МЭР) России.

Ведомство ожидает окончательной готовности статистических сведений за июль, чтобы уточнить экономическую оценку ситуации. Предварительные выводы сообщил глава минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные, они, скорее, определят то, что мы увидим по году», — приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что страна все еще не исчерпала свой потенциал восстановления. Он ожидает развития общепита, сферы услуг, авиаперевозок и нефтедобычи. Решетников добавил, что изменение ключевой ставки Центробанка может вызвать охлаждение экономики Российской Федерации.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Последние данные говорят о замедлении темпов роста экономики России
минэкономразвития экономика россии решетников восстановление экономики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru