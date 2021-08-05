Последние данные говорят о замедлении темпов роста экономики России

Москва, 5 августа. Восстановительный рост отечественной экономики стал замедляться, полагают в Министерстве экономического развития (МЭР) России.

Ведомство ожидает окончательной готовности статистических сведений за июль, чтобы уточнить экономическую оценку ситуации. Предварительные выводы сообщил глава минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные, они, скорее, определят то, что мы увидим по году», — приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что страна все еще не исчерпала свой потенциал восстановления. Он ожидает развития общепита, сферы услуг, авиаперевозок и нефтедобычи. Решетников добавил, что изменение ключевой ставки Центробанка может вызвать охлаждение экономики Российской Федерации.