Ученые из России изучат микробов-хищников, чтобы исправить мутации ДНК

Москва, 5 августа. Российские ученые открыли два новых вида одноклеточных организмов в озерах Азии. Изучив их, специалисты смогут лучше понять изменения ДНК и РНК.

Открытие принадлежит специалистам Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. Они планируют узнать, как исправить изменения ДНК и РНК, которые приводят к серьезным наследственным нарушениям. К тому же ученые заинтересованы в создании новых препаратов для лечения паразитарных заболеваний.

Речь идет о кинетопластидах (жгутиковые простейшие). Изначально специалисты идентифицировали их как паразитов. Однако находка российских ученых несколько иная. Перед ними оказались свободноживущие хищники. Они поедают других простейших.

Некоторые микробы способны с легкостью проникать в человеческий организм. Чаще всего они попадают туда вместе с едой. Например, летом с осторожностью следует покупать разрезанные пополам дыни и арбузы. Не исключено, что на мякоть успели попасть микробы.