Стилист увидел скрытый смысл в прическе Меган Маркл

Лондон, 5 августа. Герцогиня Сассекская Меган Маркл выбрала необычную прическу для видеопослания к женщинам, которое было опубликовано на сайте ее благотворительного фонда Archewell.

Супруга принца Гарри появляется на публике с волосами, собранными в низкий пучок, когда хочет высказаться на серьезную тему. Такое мнение высказал британский стилист Том Смит, пишет издание Daily Mail.

По мнению специалиста, такой образ подчеркивает теплоту и внутреннюю силу Меган Маркл. С распущенными волосами или голливудской укладкой она бы выглядела юной и игривой. Красивые локоны герцогини говорят о том, что она полностью восстановилась после рождения второго ребенка, подытожил Смит.

Эксперты также обратили внимание на украшения Меган Маркл, которые она надела специально для ролика. Два золотых ожерелья с бриллиантами изображали созвездия Тельца и Близнецов — знаков зодиака Арчи и Лилибет Дианы. Стоимость подвесок составила 2431 фунт стерлингов (около 240 тысяч рублей).

Ранее поклонники заметили, что Меган Маркл случайно показала свою двухмесячную дочь. Она сидела за письменным столом, на котором стояли рамки с фотографиями ее детей. Судя по всему, жена принца Гарри забыла убрать их из кадра.