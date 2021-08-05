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Вышедшая из комы певица МакSим настроилась на выписку
Общество
Вышедшая из комы певица МакSим настроилась на выписку
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 5 августа. Известная певица МакSим (Марина Максимова) чувствует себя по-боевому и уже настроилась на выписку, сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Исполнительницу хита «Нежность» госпитализировали в середине июня с тяжелым воспалением легких, после чего подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Певица находилась без сознания около 1,5 месяца и лишь недавно пришла в себя.

«О полном выздоровлении говорить еще рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры», — отметила Богушевская на официальной странице Максимовой в соцсети «ВКонтакте».

По словам пиар-менеджера, МакSим уже может сидеть на кровати, самостоятельно есть и общаться с родными по видеосвязи. Певица не жалуется на самочувствие, но очень скучает по своему любимому лакомству — мороженому. После выхода из комы артистка находится на спецпитании, пишет «Вечерняя Москва». Ходить исполнительнице тоже пока не разрешают.

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказывала, что певица еще не осознала, как долго пролежала в коме. Время на аппаратах пролетело для звезды намного быстрее, чем для родных и поклонников, которые беспокоились за ее здоровье и переживали за любимую артистку.

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