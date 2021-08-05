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Историк Николай Силаев раскрыл причины падения популярности Саакашвили

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:46
Политика
Историк Николай Силаев раскрыл причины падения популярности Саакашвили
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Санкт-Петербург, 5 августа. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили утратил свою популярность по нескольким причинам, сообщил старший научный сотрудник МГИМО Николай Силаев.

Эксперты в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили политику Михаила Саакашвили и события, которые произошли в августе 2008-го на территории Южной Осетии и Абхазии.

Кандидат исторических наук Николай Силаев считает, что популярность Саакашвили упала не только из-за войны. Дело в том, что Тбилиси не может признать, что боевые действия начал Саакашвили, поскольку решение было коллективное.

Историк Николай Силаев раскрыл причины падения популярности Саакашвили
Федеральное агентство новостей  / Александр Цупило

«Саакашвили популярность потерял не столько из-за войны, сколько из-за своей внутренней политики, которая была жесткой, склонной к авторитарности, непоследовательной. Поэтому он не может эту популярность вернуть», — заявил историк.

Николай Силаев также объяснил, почему Москва и Тбилиси не могут наладить диалог на протяжении долгих лет. По его словам, для Грузии категорически неприемлемо, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию как независимые государства.

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саакашвили грузия осетия
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