Санкт-Петербург, 5 августа. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили утратил свою популярность по нескольким причинам, сообщил старший научный сотрудник МГИМО Николай Силаев.

Эксперты в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили политику Михаила Саакашвили и события, которые произошли в августе 2008-го на территории Южной Осетии и Абхазии.

Кандидат исторических наук Николай Силаев считает, что популярность Саакашвили упала не только из-за войны. Дело в том, что Тбилиси не может признать, что боевые действия начал Саакашвили, поскольку решение было коллективное.

Федеральное агентство новостей / Александр Цупило

«Саакашвили популярность потерял не столько из-за войны, сколько из-за своей внутренней политики, которая была жесткой, склонной к авторитарности, непоследовательной. Поэтому он не может эту популярность вернуть», — заявил историк.

Николай Силаев также объяснил, почему Москва и Тбилиси не могут наладить диалог на протяжении долгих лет. По его словам, для Грузии категорически неприемлемо, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию как независимые государства.