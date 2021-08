Борцы за мир призвали Байдена не наносить ядерный удар первым

Вашингтон, 5 августа. Широкая коалиция борцов за мир, религиозных и общинных групп призвала президента Джо Байдена и Конгресс США утвердить принцип, согласно которому Соединенные Штаты не станут применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает американская антивоенная организация Peace Action («Мирная акция»).

Накануне 76-й годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа организаторы общенациональной кампании хотят добиться, чтобы «подобный холокост больше никогда не повторился».

"The risk of inadvertent nuclear war has risen to a level that is simply unacceptable," warned @EdMarkey . https://t.co/nTSQ8GiEPc

По определению коалиции, под неприменением первым понимается термин, означающий отказ страны от использования ядерного оружия, за исключением тех случаев, когда само государство, его территории или союзники подвергаются ядерной агрессии. При этом на текущий момент военная доктрина США не только предусматривает применение ядерного оружия в ответ на обычные атаки, но даже, по словам высокопоставленных чиновников, предусматривает возможность ядерного удара в ответ на нестандартные и гибридные средства войны — например, хакерскую атаку, которая поставит под угрозу ключевую инфраструктуру в США.

Кроме того, в Пентагоне продолжает рассматриваться возможность «хирургических ядерных ударов» — применения ядерного оружия без развязывания глобальной ядерной войны, при котором численность жертв среди мирного населения будет считаться «приемлемой» и не превышать 1-2 млн человек. На данный момент концепция «хирургических ядерных ударов» не получила одобрения высшего руководства США.

Миротворческие организации требуют у Байдена и Конгресса принять закон, согласно которому США откажутся от «применения первыми или угрозы применения ядерного оружия».

On the campaign trail, @POTUS confirmed his support for a No First Use of nuclear weapons policy. It's past time the US takes bold action to reduce the dangers of #NuclearWeapons. Urge President Biden for a No First Use policy today: https://t.co/OKCE3GDdqa pic.twitter.com/kVVyiWxlh1