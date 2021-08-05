Борцы за мир призвали Байдена не наносить ядерный удар первым

Вашингтон, 5 августа. Широкая коалиция борцов за мир, религиозных и общинных групп призвала президента Джо Байдена и Конгресс США утвердить принцип, согласно которому Соединенные Штаты не станут применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает американская антивоенная организация Peace Action («Мирная акция»).

«Нашей долгосрочной целью является полное ядерное разоружение», — заявила представительница офиса Peace Action в штате Висконсин Памела Ричард.

Накануне 76-й годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа организаторы общенациональной кампании хотят добиться, чтобы «подобный холокост больше никогда не повторился».

"The risk of inadvertent nuclear war has risen to a level that is simply unacceptable," warned @EdMarkey. https://t.co/nTSQ8GiEPc — Common Dreams (@commondreams) August 4, 2021

По определению коалиции, под неприменением первым понимается термин, означающий отказ страны от использования ядерного оружия, за исключением тех случаев, когда само государство, его территории или союзники подвергаются ядерной агрессии. При этом на текущий момент военная доктрина США не только предусматривает применение ядерного оружия в ответ на обычные атаки, но даже, по словам высокопоставленных чиновников, предусматривает возможность ядерного удара в ответ на нестандартные и гибридные средства войны — например, хакерскую атаку, которая поставит под угрозу ключевую инфраструктуру в США.

Кроме того, в Пентагоне продолжает рассматриваться возможность «хирургических ядерных ударов» — применения ядерного оружия без развязывания глобальной ядерной войны, при котором численность жертв среди мирного населения будет считаться «приемлемой» и не превышать 1-2 млн человек. На данный момент концепция «хирургических ядерных ударов» не получила одобрения высшего руководства США.

Global Look Press / Shawn Thew - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Миротворческие организации требуют у Байдена и Конгресса принять закон, согласно которому США откажутся от «применения первыми или угрозы применения ядерного оружия».

«В ходе своей предвыборной кампании президент США заявлял, что поддерживает идею политики Нет Первому Удару. Давно пора, чтобы США сделали что-то, чтобы сократить опасность ядерного оружия. Призываем президента Байдена ввести политику Нет Первому Удару уже сегодня», — написала в Twitter группа под названием «Союз обеспокоенных ученых».

On the campaign trail, @POTUS confirmed his support for a No First Use of nuclear weapons policy. It's past time the US takes bold action to reduce the dangers of #NuclearWeapons. Urge President Biden for a No First Use policy today: https://t.co/OKCE3GDdqa pic.twitter.com/kVVyiWxlh1 — Union of Concerned Scientists (@UCSUSA) May 2, 2021

По словам представителя коалиции Дэниэла Эллсберга, риск ядерной войны, которая может привести к смерти «миллиардов людей и человеческой цивилизации в целом», продолжает повышаться, так как администрации Дональда Трампа и Джо Байдена «решили выйти из договоров об ограничении вооружений и начать холодную войну с Россией и Китаем».

Кроме того, коалиция нацелена на продвижение ядерного разоружения. По словам ее представителей, наличие ядерного арсенала означает, что угроза распространения продолжает существовать.

«США никогда не принимали принцип неприменения первым и обладают ядерным оружием в состоянии повышенной готовности для нанесения удара первыми и начала ядерной войны, которая может привести к гибели миллиардов людей во всем мире», — заявил член Peace Action в штате Массачусетс Стив Галлант.

Более того, он отметил, что в Обзоре ядерной политики 2018 года Пентагон расширил диапазон неядерных стратегических нападений — от кибер- до химической и биологической войн, при которых США могут применить ядерное оружие.

В июле 2021 года, после начала составления нового Обзора ядерной политики Байденом, группа из 21 члена Демократической партии призвала президента сократить ядерные запасы и принять принцип Нет Первому Удару.

При этом согласно исследованию Федерации американских ученых, США планируют потратить 264 млрд долларов на производство и обслуживание новой ядерной ракеты — это происходит благодаря сильному лобби представителей оружейной промышленности.

Байден не извинится

Несмотря на чудовищные преступления, которые были совершены американскими военными в Хиросиме и Нагасаки, власти страны не планируют признавать, что администрация Гарри Трумэна совершила преступление против человечества, потому что поддерживают репутацию США в качестве «мирового морального авторитета»,

Федеральное агентство новостей /

Как и при Бараке Обаме, позиция Белого дома не изменилась с приходом президента-демократа и в этом году. Япония в ближайшем будущем может не ожидать извинений от Джо Байдена за ужасающую бойню, совершенную в августе 1945 года.