Коррупционное дело экс-президента ЮАР рассмотрят в режиме открытого суда

Претория, 5 августа. Экс-президенту Южно-Африканской Республики позволили выйти из тюрьмы и посетить заседание суда, а не использовать для этих целей видеосвязь. Об этом сообщила «Аль-Джазира».

«Слушания, которые должны были возобновиться в юго-восточном городе Питермарицбурге 10 августа, будут проходить в режиме открытого суда», — заявил журналистам судья Пит Коэн.

Престарелому Зуме назначен 15-месячный тюремный срок за неуважение к суду. Политик отказался давать показания в рамках проводимого в его отношении антикоррупционного расследования. Бывший глава ЮАР уже присутствовал на заседаниях, используя видеосвязь, хотя его защита настаивала на том, что онлайн-формат является неконституционным и нарушает право бывшего гаранта на личную консультацию со своими адвокатами.

Джейкобу Зуме вменяют статью о мошенничестве и взяточничестве, связанных с закупкой в 1999 году истребителей, патрульных катеров, а также вооружения и оборудования военного назначения у пяти оружейных компаний Европы. Более того, его подозревают в получении крупных взяток от одной из фирм — французского оборонного концерна Thales. Слушания по его делу начнутся на следующей неделе.

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При этом фонд Зумы приветствовал решение суда о рассмотрении дела в открытом режиме.

Ранее ФАН писал, что лидер организации «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Мелима раскритиковал власти за чрезмерно строгий приговор и призвал перевести бывшего президента на домашний арест.