Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта

Новый виток обострения в ирано-израильских отношениях наступил 30 июля, когда японский нефтяной танкер подвергся атаке дрона-камикадзе. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group.

Тегеран отрицает причастность к происшествию с Mercer Street, но Великобритания, США и Израиль считают его виновным. Действия Ирана в регионе Персидского залива назвали «дестабилизирующими». Министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с послами стран — членов Совбеза ООН в Тель-Авиве заявил, что через 2,5 месяца у Тегерана якобы может появиться собственная ядерная бомба.

Ганц обвинил Тегеран в том, что он якобы нарушил все условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который был подписан 14 июля 2015 года в Вене Ираном, США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Бени Ганц призвал страны мира переходить от слов к делам, поскольку настало время для дипломатических, экономических и даже военных действий против Ирана.

Эксперт Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в разговоре с ФАН рассказал, что нет никаких доказательств скорого создания Ираном ядерного оружия.

«Да, израильская сторона сделала такое заявление по отношению к Ирану. Это уже не первое подобное заявление со стороны Израиля. Даже были попытки подтвердить наличие у Тегерана ядерного оружия, но пока конкретных и достоверных доказательств нет ни у израильской стороны, ни у других стран. Поэтому сегодня не приходится говорить о том, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия», — указал собеседник ФАН.

Кроме того, эксперт оценил возникновение новой горячей точки на Ближнем Востоке, а также готовность Израиля начать боевые действия против Ирана. По мнению специалиста, ирано-израильский конфликт вряд ли дойдет до военного столкновения.

«Сейчас мы видим улучшение отношений между Ираном и Европейским союзом. Напомню, на вхождение в должность президента Ирана приглашен представитель ЕС. Это вызвало достаточно жесткую реакцию со стороны Израиля. Что касается конкретных возможных военных действий, о которых заявил Бени Ганц, думаю, военные действия между Ираном и Израилем — нереальный сценарий развития ситуации. Тем более что сейчас и Европейский союз, и США, которые всегда поддерживали Израиль, придерживаются более сдержанной позиции по отношению к Тегерану. Повторю, до военного столкновения ситуация вряд ли дойдет. Но факт остается фактом: жесткое противостояние между Ираком и Израилем продолжается», — резюмировал Борис Долгов.

Ранее в Тегеране прошла церемония инаугурации президента республики Эбрахима Раиси. После принесения присяги парламенту Раиси стал восьмым президентом исламской республики.