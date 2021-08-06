Эрдоган готовится к перестановкам в правительстве Турции

Инфляция в Турции достигла максимального значения за 18 лет; оппозиция спросила Эрдогана, как он полетит на Луну, если у страны нет даже самолетов для тушения пожаров; большинство турок считают, что дела в стране идут плохо; самая большая катастрофа для страны — правящая «Партия справедливости и развития» — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Националисты не довольны призывами о помощи Турции в тушении пожаров

Лидер турецкой «Партии националистического движения» Девлет Бахчели заявил, что кампания «Помогите Турции», начатая в социальных сетях, придумана врагами государства.

«Турция — большая и мощная страна. Она способна успешно справляться со всеми видами стихийных бедствий. Однако есть те, кто не хочет признавать этого. Они и запустили эту дешевую черную кампанию по помощи», — сказал он.

D. Bahçeli: "Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Her türlü felaketle de başa çıkabilecek muktedirliğe ve muvaffakiyete haizdir. Ancak bunu hazmedemeyen çevrelerin devletin haysiyet ve hükümranlığını tartışmaya açma çabası basit bir kurnazlık, ucuz bir kara kampanyadır." pic.twitter.com/niraw2xWuB — Halil ÖZTÜRK (@Avkthalilozturk) August 3, 2021

Турецкая оппозиция спросила Эрдогана, как он полетит на Луну, если у страны нет даже самолетов для тушения пожаров

Официальный представитель «Республиканской народной партии» (РНП) Фаик Озтрак рассказал о продолжающихся лесных пожарах во многих частях государства и раскритиковал правительство за отсутствие у страны противопожарных самолетов.

«У тех, кто еще два месяца назад говорил: «Мы полетим на Луну», нет самолета, чтобы тушить лесные пожары. Куда делись эти триллионы долларов? Джентльмен вложил миллиарды в летающие дворцы ради своей репутации, но не потратил ни одной лиры на самолеты, необходимые для борьбы с огнем, и утилизировал те, что были. Воздушных судов для тушения пожаров нет. Но зато у них есть летающие дворцы, чтобы наблюдать за тем, как все горит», — заявил политик.

CHP'li Öztrak'tan iktidara tepki: 'Aya gideceğiz' diyenlerin yangın söndürme uçağı yok

https://t.co/alfvRJeYoT — İstiklal Gazetesi (@gazeteistiklal) August 3, 2021

Турецкие ультраправые убили семь человек из курдской семьи

Семь человек из курдской семьи Дедеоглу были убиты вооруженными нападавшими в районе Мерам в провинции Конья.

Преступники ворвались в дом и застрелили трех человек, а затем подожгли здание, в результате чего еще четверо погибли в пожаре.

Семья проживала в этом месте более 20 лет. За несколько месяцев до убийства на них уже было совершено нападение. Группа агрессивно настроенных людей примерно из 60 человек нанесла увечья нескольким членам семьи Дедеоглу. По словам очевидцев, нападавшие требовали от них покинуть район.

«Мы — серые волки. Мы не позволим вам здесь жить», — сказали они тогда курдам.

Десять членов ультранационалистической группировки после этого были задержаны. Семерых из них заключили под стражу (двое были освобождены в июне, а еще двое — в начале этого месяца).

Большинство турок считают, что дела в стране идут плохо

Согласно результатам опроса компании MetroPOLL Research, 59% респондентов июньского опроса считают, что положение дел в Турции «плохое». В то же время 27% с этим не согласны.

Доля тех, кто «понятия не имеет» о положении дел в стране, составила 2,5%, а тех, кто сказал, что «не становится ни лучше, ни хуже», — 10,7%.

Турецкий флот скоро получит «первый разведывательный корабль»

«Первый разведывательный корабль» Турции — корвет TCG Ufuk завершил испытания в море и вскоре будет передан флоту. ВМС страны смогут использовать судно в миссиях по сбору разведывательной информации.

Ранее сообщалось, что корабль A-591 TCG Ufuk будет поставлен Военно-морским силам Турции в июле 2020 года, но эта дата была отложена из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Корабль имеет длину 99,5 метра, ширину 14,4 метра, водоизмещение 2400 тонн, имеет платформу для 10-тонного вертолета.

Türkiye bir ilki başaracak! "TCG Ufuk Korveti" için geri sayım başladıhttps://t.co/U9mDMLWnf8 pic.twitter.com/rhz0Zv0DhB — Türkgün Gazetesi (@TurkgunGazetesi) August 3, 2021

Анкара осудила план Вашингтона по переселению афганцев, аффилированных с США

МИД Турции раскритиковал объявленную США программу переселения афганцев.

«Мы не поддерживаем безответственное решение, принятое Соединенными Штатами без консультации с нашей страной», — говорится в заявлении от 3 августа.

По словам турецкого МИД, инициатива американских властей вызовет «большой миграционный кризис» в регионе.

Госдепартамент США 2 августа объявил о новой программе, в рамках которой тысячи афганцев, помогавших Пентагону во время операции Международной коалиции, получат возможность мигрировать в качестве беженцев в Соединенные Штаты. Для этого афганцам придется самостоятельно добраться до третьей страны и дождаться там переселения.

Глава турецкой оппозиции пригрозил, что не станет выполнять сделки, заключенные между США и Эрдоганом

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в начале недели заявил, что Вашингтон обсуждал с партнерами отправку беженцев в третьи страны. Он также добавил, что важно, чтобы границы Пакистана с Афганистаном оставались открытыми, в то время как другие могут отправиться в Турцию через Иран.

Лидер «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что сделки США с правительством Реджепа Тайипа Эрдогана не будут иметь обязательного характера для Турции в будущем.

«Как член коалиции, которая будет управлять Турцией в будущем, мы не принимаем те сделки, которые вы заключили с Эрдоганом», — сказал он.

US authorities decided to accept 19,000 Afghans, together with their families (a total of 53,000 people), who had worked for them but who are perceived as enemies by Taleban, as refugees in their own country. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 3, 2021

Самая большая катастрофа для Турции — правящая «Партия справедливости и развития»

Известный актер Нежат Ишлер поделился заявлением «Левой партии», членом которой он является, отметив, что подписывается под каждым словом. Политическое объединение обвинило турецкие власти в попытках заработать на всеобщем горе.

«Это правительство — самая большая катастрофа, постигшая нашу страну! Вместо борьбы с лесными пожарами они приняли закон, превращающий пожар в возможность для жадных строителей!» — говорится в заявлении «Левой партии».

Nejat İşler: Ülkemizin başına gelen en büyük felaket bu iktidardırhttps://t.co/orWleDEWTQ pic.twitter.com/Z7zTPP57n5 — Odatv (@odatv) August 3, 2021

Инфляция в Турции достигла максимального значения за 18 лет

Турецкий статистический институт (TUIK) обнародовал данные по инфляции за июль. Согласно расчетам института, индекс потребительских цен в этом месяце вырос на 1,80% и на 18,95% в годовом исчислении. Это значение стало самым высоким за последние 18 лет, говорят турецкие экономисты.

Также экономисты ожидают, что тенденция к повышению инфляции продолжится, поскольку на ценах производителей отражается увеличение затрат в соответствии с подорожанием сырья.

В Турции предложили не брать на работу граждан без вакцины от коронавируса

Конфедерация предпринимателей и ремесленников Турции (TESK) призвала не брать на работу невакцинированных граждан. Организация разослала соответствующий циркуляр в 82 союза, 13 профессиональных объединений и 3200 торговых палат.

Глава TESK Бендеви Паландокен заявил, что бизнес не сможет выдержать новые ограничения и что необходимо повысить осведомленность общества в вопросах прививок.

«Самый важный шаг в снижении числа заболевших и избавлении от эпидемии — вакцинация. По этой причине мы разослали новый циркуляр всем организациям с требованием не нанимать невакцинированных сотрудников на рабочие места», — заявил глава конфедерации.

Заболеваемость COVID-19 в Турции достигла трехмесячного максимума

Согласно данным Министерства здравоохранения Турции, ежедневные случаи заражения COVID-19 в стране выросли до трехмесячного максимума. В среду количество инфицированных коронавирусом достигло почти 27 000 человек. Также в стране было зафиксировано более 120 летальных случаев.

Эрдоган готовится к перестановкам в кабинете министров

Обозреватель Мурат Еткин, опираясь источники в правительственных кругах, заявил, что осенью президент Реджеп Тайип Эрдоган объявит о смене членов кабинета министров.

Согласно данным Еткина, некоторые официальные лица расплатятся своими должностями за последовательные потрясения, которые пережила страна. По его словам, первыми в списке на увольнение находятся: министр образования Зия Сельчук, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Турецкого лидера раскритиковали за раздачу чая в зонах бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил город Мармарис, который борется с лесными пожарами. Там лидер решил раздать чай жертвам стихийного бедствия, закидывая им граждан с платформы, на которой он произносил речь. Неделей ранее Эрдоган аналогичным образом забросал чаем жителей пострадавшей от наводнения провинции Ризе.

На следующий день после визита в Мармарис в турецком сегменте социальных сетей стал популярным хештег «AkParTea» — партия чая, с помощью которого граждане выразили разочарование неспособностью оперативно потушить лесные пожары, охватившие страну.

Некоторые граждане отметили и то, как президент Турции проводил свою «благотворительную акцию». В одном из видео, опубликованном в Twitter, видно, как Эрдоган кидает чай из автобуса и чуть не попадает в полицейского.

Erdoğan, Marmaris'ten ayrılırken yol kenarında bekleyen vatandaşlara çay fırlatmaya devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi. pic.twitter.com/1KYgBIaueG — Aykırı (@aykiricomtr) July 31, 2021