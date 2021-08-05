Москва, 5 августа. Россия может эффективно сочетать все виды «зеленой» электрогенерации, полагает специалист по энергетике Александр Фролов.

Российская Федерация является одной из передовых стран по стабильности энергетических систем и экологичности применяемых способов добычи энергии. Об этом Фролов рассказал в беседе с «Радио 1». По его словам, разнообразие источников генерации делает наш опыт похожим на китайский.

«Все наши базовые документы в основном склоняются к китайскому пути развития, то есть к гармоничному развитию всех видов генерации без болезненных перекосов», — отметил Фролов.

Специалист добавил, что более 20% энергии в стране потребляется из возобновляемых источников. Более того, разнообразие условий заставляет Россию лучше приспосабливать технологии к конкретным условиям местности.

Это доказывает, что пренебрежительный взгляд на экономику РФ, который недавно озвучил президент США Джо Байден, оказался сильно устаревшим.