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Эксперт Фролов перечислил преимущества России в «зеленой» экономике
Экономика
Эксперт Фролов перечислил преимущества России в «зеленой» экономике
pixabay.com

Москва, 5 августа. Россия может эффективно сочетать все виды «зеленой» электрогенерации, полагает специалист по энергетике Александр Фролов.

Российская Федерация является одной из передовых стран по стабильности энергетических систем и экологичности применяемых способов добычи энергии. Об этом Фролов рассказал в беседе с «Радио 1». По его словам, разнообразие источников генерации делает наш опыт похожим на китайский.

«Все наши базовые документы в основном склоняются к китайскому пути развития, то есть к гармоничному развитию всех видов генерации без болезненных перекосов», — отметил Фролов.

Специалист добавил, что более 20% энергии в стране потребляется из возобновляемых источников. Более того, разнообразие условий заставляет Россию лучше приспосабливать технологии к конкретным условиям местности.

Это доказывает, что пренебрежительный взгляд на экономику РФ, который недавно озвучил президент США Джо Байден, оказался сильно устаревшим.

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экология фролов зеленая экономика Зеленая энергия
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