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Масштабные наводнения сделают столицу Нигерии непригодной для жизни
Весь мир
Масштабные наводнения сделают столицу Нигерии непригодной для жизни
flickr.com  /  @OpenUpEd

Абуджа, 5 августа. Столица Нигерии, где проживает более 24 миллионов человек, может стать непригодной для проживания из-за подъема уровня мирового океана и неконтролируемого роста населения. Об этом сообщает американский Институт исследований развития инфраструктуры.

Ученые считают, что проблема усугубляется «неадекватно спроектированными и плохо обслуживаемыми дренажными системами, а также неконтролируемым ростом городского населения». В свою очередь, Гидрологическое агентство Нигерии (NIHSA) опубликовало данные прогноза, согласно которому катастрофические наводнения ожидаются уже в сентябре, в разгар сезона дождей.

При этом столичные власти активно ведут борьбу с размыванием береговой линии, которая делает город уязвимым для наводнений.

«Эти явления связаны с глобальным потеплением и антропогенными действиями в течение длительного периода времени», — подчеркивают сотрудники NIHSA.

Эксперты-экологи полагают, что одним из основных фактором эрозии береговой линии в Лагосе является добыча песка для строительства. Также представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии (NEMA) Манзо Иезекиэль уверен, что берег Лагоса разъедается за счет повышения уровня воды. Многолетние наводнения в прибрежных районах Нигерии уже привели к гибели большого числа людей и вынужденному переселению жителей. Только за прошлый год от наводнений пострадало более двух миллионов человек.

Масштабные наводнения сделают столицу Нигерии непригодной для жизни
flickr.com  / @jbdodane

Согласно результатам исследования группы международных экспертов-экологов, к 2100 году прибрежные города в некоторых частях мира могут быть окончательно затоплены.

Ранее ФАН сообщал, что эксперты Всемирного банка (ВБ) опубликовали статистику, согласно которой более 50% нигерийской молодежи желают эмигрировать.

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африка нигерия лагос
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