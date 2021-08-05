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Самую длинную экологическую тропу для туристов планируют создать в России

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:40
Общество
Самую длинную экологическую тропу для туристов планируют создать в России
pixabay.com

Москва, 5 августа. Колоссальный потенциал России в сфере туризма планируется использовать для создания самой длинной экологической тропы, рассказал общественник Элмурод Расулмухамедов.

На сегодняшний день в РФ идет активное обсуждение развития туризма на Дальнем Востоке. Однако на территории страны существует множество привлекательных для путешественников мест. Их планируется объединить в самую масштабную по длительности экологическую тропу, которая пройдет по Кавказу и вокруг Байкала, а также по знаменитым российским рекам, объяснил председатель организации «Всероссийское общество охраны природы» Расулмухамедов.

«Это будет сеть троп, мы сейчас собираем большую Волгу, восстанавливаем тропу по Кавказу, то есть в СССР это все работало, и ходили организованные туристы, то есть весь опыт мы сохраняем. Замечательный маршрут вокруг Байкала, есть маршрут по великим рекам. Поэтому ничего сложного нет, вопрос в организации, понимании принципов, контроле», — подчеркнул эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот».

Процесс масштабной экотропы идет, однако для его ускорения необходимо подключить влиятельные организации, которые помогут оказать содействие. У всех граждан, особенно детей, должна быть возможность увидеть все красоты такой прекрасной страны, как Россия, подытожил Расулмухамедов.

Эфир на тему «Как связаны стихийные бедствия и природные аномалии с изменением климата» прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 5 августа. В рамках мероприятия Расулмухамедов ответил на вопросы о сохранении природного богатства России.

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патриот туризм экотропа
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