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Доказана способность прогулок продлить здоровье головного мозга
Общество
Доказана способность прогулок продлить здоровье головного мозга
pixabay.com

Москва, 5 августа. Здоровый образ жизни позволяет сохранить здоровье головного мозга и повысить способность органа противостоять деструктивным возрастным изменениям.

Мозг человека является динамичным органом. Если не поддерживать его функционирование, то могут произойти негативные последствия. Здоровье мозга во многом определяется физической активностью всего тела.

Защитить его от возрастной деградации можно за счет ежедневных продолжительных пеших прогулок. Обычная ходьба — простое и действенное средство для сохранения здоровья жизненно важного органа. Пользу метода удалось подтвердить в рамках исследования, участниками которого стали 250 мужчин и женщин старше 60 лет, передает портал NeuroImage.

Сообщалось, что благодаря быстрым и регулярным прогулкам можно не только обернуть вспять старение мозга, но и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и белого мозгового вещества с памятью. Внимание на это обратили исследователи из Университета штата Колорадо.

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